Cristiano Ronaldo decide, Al-Nassr vence Al-Hilal e conquista a Copa dos Campeões Árabes

Rio - Com dois gols de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr venceu o Al-Hilal por 2 a 1, neste sábado (12), e conquistou o título da Copa dos Campeões Árabes. O time comandado pelo técnico Jorge Jesus saiu na frente do placar com gol de Michael, mas a equipe do treinador Luís Castro virou com dois do craque português, sendo o último na prorrogação.

Al-Nassr e Al-Hilal foram para o intervalo empatando sem gols. Mas não demorou muito para a rede balançar pela primeira vez na etapa final. Michael abriu a contagem aos seis minutos e comemorou imitando a tradicional gesto de Cristiano Ronaldo. O craque português empatou aos 29 e o placar se manteve igual até o fim da etapa regulamentar.

Na etapa final, o Al-Nassr chegou a ter dois jogadores expulsos. Al-Amri recebeu o cartão vermelho três minutos antes de Cristiano Ronaldo empatar o placar, enquanto Boushal foi expulso quatro minutos depois do empate. Na prorrogação, mesmo com dois a menos, o time de Luís Castro chegou ao gol da vitória em contra-ataque, aos oito minutos, com Cristiano Ronaldo.

Foi o primeiro título de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Além disso, o craque português também foi o artilheiro da Copa dos Campeões Árabes com seis gols. O título encerra o jejum do astro, que não conquistava um título desde a temporada 2020/21, pela Juventus. Ele não levantou nenhum troféu nas temporadas 2021/22 e 2022/23, atuando por Manchester United e Al-Nassr.