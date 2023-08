Em recuperação, Alexsander está perto do retorno

De fora da viagem para Porto Alegre, Alexsander segue fazendo trabalhos para retornar ao Fluminense o mais breve possível. O jogador, de 19 anos, já tem condições de ser relacionado, mas está sendo preparado com o máximo de cautela possível. A tendência é que o volante seja relacionado para o duelo contra o América-MG, no próximo sábado.

Alexsander não joga desde o dia 10 de maio contra o Cruzeiro. Na ocasião, o volante sofreu um estiramento de grau 2 nos ligamentos do joelho esquerdo. Após pouco mais de um mês, o jovem já estava recuperado, porém, acabou sofrendo um estiramento de grau 3 na coxa direita.

A cautela do Fluminense com jogador é para evitar qualquer tipo de precipitação e o foco é que Alexsander tenha condições perfeitas contra o Olimpia, no próximo dia 24, pela Libertadores. A tendência é que o jovem ganhe alguns minutos contra o América-MG, mas não seja titular.

O retorno de Alexsander é bem aguardado tanto pelos torcedores quanto pela comissão técnica. O jovem, de 19 anos, era um dos principais destaques do Fluminense, durante o melhor momento do Tricolor na temporada. Além de atuar como volante, Alexsander também atua como lateral-esquerdo.