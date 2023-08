Ex-goleiro Flamengo, Hugo Souza é eleito o 'Homem do Jogo' em estreia no Campeonato Português

Portugal - Hugo Souza estreou com o pé direito no Campeonato Português 2023/24. Apesar da derrota do Chaves para o Rio Ave por 2 a 0, neste domingo, 13, ele foi eleito o "Homem do Jogo" pela Liga Portugal e pelo canal português Sport TV. De acordo com o "SofaScore", o brasileiro terminou a partida com oito defesas.

Por meio das redes sociais, Hugo comemorou o prêmio e o dedicou a seu pai. Confira abaixo:

"Confie no processo, coisas boas acontecem. Deus nunca perdeu o controle de nada, seguimos trabalhando em busca da evolução! Pai esse prêmio é seu, sei que está feliz aí de cima, Feliz dia dos pais", escreveu Hugo.

Cria da base do Flamengo, Hugo foi anunciado como reforço do Chaves, de Portugal, no dia 6 de julho. Ele chegou por empréstimo válido até 2024, com uma opção de compra fixada em 1,2 milhão de euros por 50% do passe do atleta.