Neymar planeja volta ao futebol europeu após ciclo de dois anos no Al-Hilal

Rio - Neymar será anunciado em breve como reforço do Al-Hilal, da Arábia Saudita, porém, o brasileiro não encara o acerto com a equipe de Jorge Jesus como o fim da sua trajetória no futebol europeu. De acordo com informações do jornal francês "L'Équipe", o atacante, de 31 anos, deseja voltar ao Velho Mundo, após o fim do seu vínculo com o time saudita.

Neymar estaria encarando o acerto com o Al-Hilal como uma possibilidade de se desvincular do PSG, que faz jogo duro para liberá-lo, e com quem tinha vínculo até junho de 2027. O camisa 10 acredita em uma volta ao futebol europeu em junho de 2025, focando a disputa da Copa do Mundo de 2026.

O desejo inicial do brasileiro era voltar a jogar pelo Barcelona. No entanto, por conta do fair play financeiro, a transferência foi inviabilizada. Um possível emprestado do Al-Hilal ao clube espanhol foi cogitada por alguns jornais europeus, mas descartada posteriormente.

De acordo com o site, Neymar irá embolsar algo em torno de 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) no período de dois anos. O PSG irá receber cerca de 90 milhões de euros ( R$ 484 milhões, na cotação atual) pela transferência do jogador.

O Al-Hilal protagonizará a maior contratação feita por um time não europeu na história. A equipe saudita é comanda por Jorge Jesus. No último Mundial de Clubes, o time foi algoz do Flamengo nas semifinais da competição.



Neymar irá para o seu quarto desafio na carreira. Revelado pelo Santos, o atacante foi vendido pelo Barcelona em 2013. Após quatro temporadas, o brasileiro se transferiu para o PSG. Na França, o camisa 10 atuou por seis temporadas.