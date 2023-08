Pep Guardiola confirma grave lesão, e De Bruyne pode não atuar mais em 2023

Inglaterra - Substituído após sentir dores durante a vitória por 3 a 0 sobre o Burnley, na última sexta-feira, Kevin de Bruyne desfalcará o Manchester City por alguns meses. O período foi estipulado pelo técnico Pep Guardiola, em coletiva de imprensa concedida nesta terça-feira, um dia antes da decisão da Supercopa da Europa, contra o Sevilla, marcada para as 16 horas de quarta-feira, em Atenas.



"Temos que decidir se o caso pede a realização de uma cirurgia ou não, mas é certo que ele ficará fora por alguns meses. Decidiremos isso nos próximos dias. Uma cirurgia é uma cirurgia. Ele pode ser baixa por três ou quatro meses", afirmou Guardiola. A lesão de De Bruyne, uma ruptura no tendão da coxa direita, é a mesma que o tirou aos 35 minutos do primeiro tempo da final da Liga dos Campeões, vencida pelo City diante da Inter de Milão, em junho.



O problema fez o meia belga perder a maior parte da pré-temporada do Manchester City, mas ele conseguiu jogar o primeiro jogo da temporada 2023/2024, na decisão da Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal. Ele saiu do banco de reservas e deu o passe para Cole Palmer marcar. Depois disso, Trossard empatou para o rival londrino, que venceu por 4 a 1 nos pênaltis.



Quando o City estreou no Campeonato Inglês em duelo com o Burnley, na última sexta-feira, De Bruyne começou jogando, mas sentiu a coxa e teve de ser substituído. Após jogo, Guardiola admitiu que "talvez tenha sido um erro" escalar o jogador. Nesta terça, lamentou bastante o desfecho da decisão.



"A lesão de Kevin é um golpe muito dura para nós, é uma grande perda. Ele tem qualidades específicas. Tudo bem perdê-lo por um ou dois jogos, mas por um longo tempo é muito duro para nós,. Temo que olhar para frente. É claro que temos alternativas, mas com características diferentes. As características de Kevin são insubstituíveis, mas temos jogadores diferentes Qu podem aproveitar a oportunidade", afirmou.