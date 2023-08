Contratação de Neymar é a mais cara da história do futebol da Arábia Saudita

Rio - Neymar trocou o Paris Saint-Germain, da França, pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. O craque brasileiro foi anunciado nesta terça-feira (15) pelo clube saudita e é a mais nova estrela no futebol que movimentou mais dinheiro nesta última janela de transferências.

O craque brasileiro foi contratado por 100 milhões de euros (R$ 545 milhões) junto ao Paris Saint-Germain, incluindo bônus. Com isso, Neymar se tornou a contratação mais cara da história da Arábia Saudita, superando o valor pago pelo próprio Al-Hilal em Malcom, do Zenit, da Rússia.

A lista das 10 maiores contratações da história do futebol da Arábia Saudita contam com jogadores que foram contratados na atual janela de transferências. Além de Neymar e Malcom, o ranking também conta com outros dois brasileiros: Fabinho, ex-Liverpool, e Ibañez, ex-Roma.

Neymar receberá cerca de 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Ele receberá R$ 2,3 milhões por dia. O craque brasileiro defendeu o Paris Saint-Germain por seis temporadas, disputou 173 jogos, marcou 118 gols e deu 77 assistências.

Com a camisa do Paris Saint-Germain, Neymar conquistou cinco vezes o Campeonato Francês, três Copas da França, duas Copas da Liga, três Supercopas, além do vice da Liga dos Campeões em 2021. Ele deixa o clube como o quarto maior artilheiro da história, atrás de Mbappé (211), Cavani (200) e Ibrahimovic (156).

Contratações mais cara do futebol da Arábia Saudita:

1º - Neymar (PSG > Al-Hilal) - 100 milhões de euros

2º - Malcom (Zenit > Al-Hilal) - 60 milhões de euros

3º - Rúben Neves (Wolverhampton > Al-Hilal) - 55 milhões

4º - Fabinho (Liverpool > Al-Ittihad) - 46 milhões

5º - Milinkovic-Savic (Lazio > Al-Hilal) - 40 milhões

6º - Mané (Bayern de Munique > Al-Nassr) - 37 milhões

7º - Mahrez (Manchester City > Al-Ahli) - 35 milhões

8º - Jota (Celtic > Al-Ittihad) - 29 milhões

9º - Ibañez (Roma > Al-Ahli) - 28,5 milhões

10º - Saint-Maximin (Newcastle > Al-Ahli) - 27 milhões