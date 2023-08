Após eliminação na Copa do Mundo, suecas detonam arbitragem brasileira: 'Enojada'

Nova Zelândia - Na madrugada desta terça-feira (15), a Espanha se classificou para a final da Copa do Mundo Feminina após vencer a Suécia por 2 a 1. As suecas, entretanto, se revoltaram com a arbitragem, comandada pela brasileira Edina Alves Batista. A apoiadora Johanna Kaneryd viu favorecimento à seleção rival.

"Falava a mesma língua que as espanholas e deu muitas vantagens. Estou enojada e chateada. Não obtive outra resposta que não o sorriso dela", criticou Kaneryd.



Já a zagueira Amanda Ilestedt também reclamou do fato da brasileira não conseguir se comunicar com as suecas. Entretanto, não tirou a culpa de sua seleção de ser eliminada nas semifinais da Copa.



"Sempre que apitava algo contra nós, não entendia nada. Não acredito que tenha nível suficiente. Não foi por isso que perdemos o jogo, mas acredito que (a arbitragem) tem de ser melhor", declarou Ilestedt.

A Espanha agora aguarda o resultado entre Austrália e Inglaterra, que acontece na próxima quarta-feira (16), às 7h (horário de Brasília), para saber quem enfrentará na grande final.