Arsenal anuncia contratação do goleiro David Raya, da seleção espanhola

Londres (ING) - O Arsenal anunciou a contratação do goleiro espanhol David Raya, de 27 anos, que defendia o Brentford na Premier League. O novo reforço assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada 2023/2024 e disputará posição com Ramsdale, um dos destaques na campanha do vice-campeonato da última edição.

David Raya acumula convocações para a seleção espanhola. O arqueiro esteve presente no grupo que disputou a Copa do Mundo do Catar, em 2022, sob o comando de Luis Enrique, e conquistou o título da Liga das Nações da UEFA na final contra a Croácia, já com Luis de La Fuente como técnico.

O empréstimo firmado custará 3 milhões de libras (cerca de R$ 19 milhões na cotação atual) aos cofres dos Gunners. Caso queiram comprar o jogador ao fim do vínculo, a equipe londrina terá de pagar 27 milhões de libras (R$ 171 milhões) ao Brentford. O diretor esportivo do Arsenal, Edu Gaspar, comentou sobre o novo contratado.

"Com David se juntando a nós, estamos adicionando qualidade ao nosso elenco para atingirmos o nível mais alto possível em todas as competições", disse.