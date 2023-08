Neymar explica acordo com o Al-Hilal: 'Sempre quis ser um jogador global'

Rio - Anunciado como reforço do Al-Hilal, o atacante Neymar, de 31 anos, explicou o acerto com a equipe saudita. A escolha do jogador causou polêmica, afinal, o brasileiro está abrindo mão de atuar no futebol europeu, não sendo ainda um veterano.

"Eu conquistei muito na Europa e desfrutei de momentos especiais, mas eu sempre quis ser um jogador global e me testar com novos desafios e oportunidades em novos lugares", afirmou Neymar às redes sociais do Al-Hilal.

O camisa 10 também destacou a tradição da equipe saudita, que já conquistou em algumas oportunidades, o principal título do continente asiático.

"O Al Hilal é um clube gigante, com torcedores fantásticos, e é o melhor na Ásia. Isso me dá a sensação de que é a decisão certa para mim, no momento certo, com o clube certo", finalizou.