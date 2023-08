Brasileiros dominam a artilharia da primeira rodada do Campeonato Saudita

Arábia Saudita - A primeira rodada do Campeonato Saudita, encerrada na última segunda-feira (14), foi protagonizada pelos brasileiros. Isso porque os três artilheiros da competição até aqui são: Roberto Firmino (Al-Ahli); Malcom (Al-Hilal); e Igor Coronado (Al-Ittihad).

Firmino brilhou na vitória da sua equipe contra o Al-Hazem por 3 a 1 e marcou um hat-trick. Da mesma forma, Malcom fez três gols e se destacou na vitória do seu time contra o Abha, também pelo placar de 3 a 1. Por sua vez, Coronado balançou a rede duas vezes e garantiu os três pontos em cima do Al-Raed, que foi derrotado por 3 a 0.

Além dos três que se destacaram, outros dois brasileiros marcaram no primeiro jogo da temporada do Sauditão. O atacante Vina, do Al-Hazem, e o zagueiro Andrei Girotto, do Al-Taawoun, deixaram suas marcas. Sendo assim, 10 dos 21 gols da primeira rodada, quase a metade, foram dos "brazucas" que atuam na Arábia Saudita.

Roberto Firmino, Malcom e Igor Coronado apareceram como destaques no perfil oficial da liga saudita. Confira: