Rodrygo revela bastidores do quase acerto com o Barcelona e explica escolha pelo Real Madrid

Espanha - Um dos principais jogadores do Real Madrid atualmente, Rodrygo esteve muito perto de se tornar jogador do Barcelona, na época que ainda atuava no Santos. Em entrevista ao site "ge", publicada nesta terça-feira, 15, o atacante revelou bastidores da história, contou quando o clube merengue entrou na jogada e explicou por que escolheu ir para o time da capital espanhola.

"Estava praticamente tudo certo com o Barcelona, só faltava assinar, e eu perguntava ao meu pai: 'Nada do Real Madrid?'. Chegavam proposta de todos os times e nada do Real. Aí, eu pedi para esperar o fim de semana porque teríamos um jogo com o Vitória. Eu falei: 'Vou deitar nesse jogo, e o Real Madrid vai ver'. Meu pai ficou bolado comigo: 'Você está de sacanagem? A gente com uma oferta dessa do Barcelona na mesa. Você vai jogar com o Messi e quer que eu espere. Tá de sacanagem?'. Foi e esperou, porque o Barcelona tinha um problema com o Santos também e não conseguia assinar", disse Rodrygo.

"Fui para o jogo com o Vitória, fiz três gols, dei uma assistência, a gente ganhou por 5 a 2, e durante o jogo o Real Madrid ligou para o meu pai e nem precisou fazer a proposta. Só perguntaram se eu queria ir, e meu pai já sabia minha resposta. No dia seguinte, eu estava de folga, jogando videogame, estava com minha mãe e meu pai saiu de manhã sem avisar nada", completou.

"No fim da tarde, ele chegou a Santos, entrou em casa, passou por mim e pela minha mãe na mesa sem falar com ninguém. Foi direto no meu quarto e tinha uma camisa do Real Madrid e outra do Barcelona. Como estava tudo certo, ele já tinha viajado para visitar as instalações do Barcelona e trouxe, do Real eu já tinha. Ele pegou as duas camisas, jogou em cima de mim e disse: 'Agora, você escolhe'. Eu fiquei sem entender, mas não tinha nem o que pensar, era o Real Madrid", concluiu.

Rodrygo AFP

Rodrygo está no Real Madrid desde o meio de 2019. De lá para cá, conquistou todos os títulos possíveis com os Merengues. Além disso, é titular do time, hoje comandado pelo técnico Carlo Ancelotti.



"Não sei (de onde vem essa certeza pelo Real Madrid), mas eu sempre gostei. Um pouco pelo Cristiano também. Quando eu tinha seis anos, meu pai foi fazer uma excursão e trouxe uma camisa do Real para mim. Acho que foi daí. Depois, fui crescendo e gostando", afirmou o atacante.