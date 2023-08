Brasil vence a Austrália em torneio amistoso para Copa do Mundo de basquete

Melbourne - O Brasil conquistou a segunda vitória no Boomers x World, torneio amistoso que serve como preparação para a Copa do Mundo de basquete. Com grande atuação de Bruno Caboclo, que anotou um duplo-duplo com 20 pontos e 11 rebotes, a seleção brasileira venceu a Austrália por 90 a 86, nesta quarta-feira (16), em Melbourne, na Austrália.

A seleção brasileira estreou com vitória sobre o Sudão do Sul por 85 a 75 e conquistou o segundo triunfo consecutivo na competição. Além de Bruno Caboclo, também se destacaram Benite (17 pontos), Lucas Dias (14 pontos) e Léo Meindl (10 pontos). O técnico Gustavo Conti poupou novamente Gui Santos, Raulzinho e Didi, mas contou com o retorno de Felício.



O Brasil encerra a participação no torneio de Melbourne nesta quinta-feira (17), às 4h30 (de Brasília), contra a Venezuela. A seleção brasileira ainda participará de mais um torneio preparatório contra Itália e Sérvia antes da Copa do Mundo, que será disputada no Japão, Filipinas e Indonésia, entre 25 de agosto e 10 de setembro.