Flamengo e Fluminense conseguem derrubar liminar que permitia ao Vasco jogar no Maracanã

Rio - Responsáveis pela gestão do Maracanã, Flamengo e Fluminense conseguiram derrubar na Justiça, na tarde desta quarta-feira (16), a liminar que liberava o Maracanã para o Vasco mandar seu jogo contra o Atlético-MG, no próximo domingo (19), às 11h (de Brasília) . O time de São Januário recorrerá da decisão. A informação foi dada inicialmente pelo “ge”.Em sua decisão, a Justiça do Rio alegou que "a preservação do campo de futebol onde as partidas são realizadas constitui atividade imprescindível".“Trata-se da 3ª Tutela Cautelar Antecedente postulada judicialmente, no qual insurge-se o requerente em face da recusa do requerido em permitir a realização de partida válida pelo Campeonato Brasileiro de futebol, no estádio do Maracanã, entre Vasco e Atlético Mineiro, pela 20ª rodada", diz um trecho do documento."Ainda quanto aos pressupostos exigidos para a cautelar antecedente, deixo de identificar ainda o periculum in mora, uma vez há outros estádios no Estado do Rio de Janeiro em condições de garantir o direito dos consumidores de produto com padrão adequado de qualidade, como o Engenhão no mesmo Município e outros estádios no interior, de modo que não haverá perigo de a partida não vir a ser realizada", diz outra parte.O Vasco já estava com tudo pronto para iniciar a venda de ingressos para a partida. O Cruz-Maltino tinha conseguido a liminar na última segunda-feira (14), dada juiz Mauro Nicolau Junior, da 43ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora, o clube pretende ir ao órgão especial do TJRJ, composto de 25 desembargadores.