Nos pênaltis, Manchester City bate o Sevilla e conquista a Supercopa da Uefa

Grécia - O Manchester City é o campeão da Supercopa da Uefa 2023. A conquista do título veio com a vitória por 5 a 4 nos pênaltis sobre o Sevilla, nesta quarta-feira, 16, no Georgios Karaiskakis Stadium, em Pireu.

No tempo regulamentar, o time espanhol saiu na frente com o gol de En-Nesyri, aos 25 do primeiro tempo. Já no segundo tempo, aos 18, Cole Palmer, que é cria da base dos Citizens, deixou tudo igual no marcador e forçou a disputa por pênaltis.

Cole Palmer marcou o gol de empate do Manchester City na decisão contra o Sevilla Foto: Aris MESSINIS / AFP

Os cinco primeiros batedores do time inglês (Haaland, Álvarez, Kovacic, Grealish e Walker) acertaram os chutes. Pelo lado da equipe espanhola, Ocampos, Rafa Mir, Rakitic e Montel converteram, mas Gudelj acertou o travessão na última cobrança da noite.

Com o resultado, o Manchester City - atual campeão da Liga dos Campeões - conquistou a Supercopa da Uefa pela primeira vez. O Sevilla - atual campeão da Liga Europa -, por outro lado, conheceu seu sexto vice na competição.

AGENDA

O Manchester City volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Newcastle no Etihad Stadium. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

Já o Sevilla tem compromisso na próxima segunda-feira, às 14h (de Brasília), contra o Alavés no Estádio de Mendizorroza. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.