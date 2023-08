Ônibus da delegação do Corinthians tem janelas quebradas na chegada ao Morumbi

São Paulo - O ônibus que levava a delegação do Corinthians ao Morumbi teve as janelas quebradas no trajeto até o estádio do São Paulo, na noite desta quarta-feira (16), às vésperas do clássico pela semifinal da Copa do Brasil. Nenhum atleta ou funcionário ficou ferido.

Todo o grupo do Corinthians estava concentrado em um hotel a seis quilômetros do Morumbi, mas tempo de trajeto até o palco do jogo demorou mais que o esperado. O Timão só desembarcou na casa do rival por volta das 18h25, cerca de uma hora antes do duelo.



"A decisão se resolve dentro do campo de jogo. Temos que acabar com essa coisa de pré-jogo, com a escolta vindo devagar, quebrando vidro do ônibus. Para que isso? Isso resolve? Não resolve nada. O futebol perde um pouco por causa dessas coisas que não têm nada a ver", reclamou o técnico Vanderlei Luxemburgo, do Corinthians, em entrevista ao "sportv", revelando que ninguém se prejudicou fisicamente com os ataques.

"Não, graças a Deus. E a gente não tem mais isso de susto, estamos preparados. Lá dentro vai ganhar quem apresentar o melhor futebol."

Por ter vencido a partida de ida pelo placar de 2 a 1, na Neo Química Arena, o Timão joga pelo empate para enfrentar na decisão o vencedor do confronto entre Flamengo e Grêmio.