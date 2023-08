TV Globo compra direitos de transmissão do Campeonato Alemão

Rio - A Globo fechou, nesta quarta-feira (16), um acordo para transmitir a temporada 2023/24 do Campeonato Alemão, que terá início na próxima sexta (18). O torneio será transmitido no "SporTV", canal da assinatura da emissora que terá direito a dois jogos por rodada - portanto, poderá exibir 68 partidas na temporada. As informações são da "Folha de São Paulo".

As primeiras transmissões já estão definidas. A estreia da emissora carioca na Bundesliga será com a partida entre Werder Bremen e Bayern de Munique, na próxima sexta, às 15h30 (de Brasília), com narração de Gustavo Villani e os comentários de Grafite e Lédio Carmona. No sábado, às 10h30 (de Brasília), será exibido o duelo entre Bayer Leverkusen e RB Leipzig, com a locução de Jader Rocha ao lado de Pedrinho e Cabral Neto.

Além das transmissões do canal do Grupo Globo, o Campeonato Alemão conta com mais quatro acordos de exibição para o Brasil. Trata-se da "Cazé TV" e "Goat TV", que operam no YouTube, o canal por assinatura "Nosso Futebol" e a plataforma "OneFootball".