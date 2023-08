Walker revela motivo que o fez cobrar último pênalti em título do Manchester City: 'Mostrar liderança'

Atenas (GRE) - Novo capitão do Manchester City, o lateral-direito Kyle Walker chamou a responsabilidade para cobrar o último pênalti dos "Sky Blues" na decisão da Supercopa da Uefa, contra o Sevilla, nesta quarta-feira (16), Estádio Karaiskákis, em Atenas, na Grécia. De acordo com o defensor, em entrevista a "TNT Sports", ele queria mostrar liderança mesmo não sendo sua especialidade.

"Se alguém jogou comigo, sabe que não gosto de bater pênaltis porque não gosto de decepcionar as pessoas se errar. Pep me colocou na quinta. Eu queria mostrar liderança. Felizmente, entrou e e fomos vencedores", disse.

No tempo normal, Manchester City e Sevilla empataram em 1 a 1. En-Nesyri abriu o placar para os espanhóis aos 25 do primeiro tempo, e Palmer deixou tudo igual aos 18 da segunda etapa. Nos pênaltis, Os ingleses anotaram as cinco protocolares (sendo a última de Walker), e o zagueiro Nemanja Gudelj mandou uma bomba no travessão na quinta cobrança, dando o título aos Citizens.

"Colocá-la na estante de troféus do Manchester City é uma sensação fantástica", celebrou Walker.

Esta é a segunda decisão do Manchester City na temporada 2023/2024. No primeiro jogo oficial, pela Supercopa da Inglaterra, também nos pênaltis após empate em 1 a 1, os comandados de Pep Guardiola perderam para o rival Arsenal.