Antigo alvo do Flamengo, Gustavo Scarpa acerta com clube de Rodinei

Rio - Antigo alvo do Flamengo, Gustavo Scarpa, de 29 anos, acertou contrato de empréstimo de um ano com o Olympiacos, da Grécia. O apoiador, que pertence ao Nottingham Forest, não fazia parte dos planos do clube inglês para a atual temporada europeia. As informações são da emissora "ESPN".

Os dois clubes são geridos pelo mesmo grupo. Gustavo Scarpa tem contrato até junho de 2025 com o Nottingham Forest. Na Grécia, ele irá atuar ao lado de Rodinei, ex-lateral-direito do Flamengo, que defende o Olympiacos desde o começo do ano.

Gustavo Scarpa recebeu sondagens do Flamengo, porém, não houve negociação porque o apoiador não desejava voltar ao futebol brasileiro. Revelado pelo Fluminense, o meia viveu seu melhor momento no Palmeiras, sendo eleito o melhor jogador do último Brasileiro, vencido pelo Verdão em 2022.



No entanto, Scarpa não conseguiu se destacar no futebol inglês. Na única temporada europeia que disputou, o meia entrou em campo em apenas 10 partidas e não fez nenhum gol pelo Nottingham Forest.