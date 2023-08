Internado, Zagallo segue estável e com sinais vitais normais

com sinais vitais normais e respirando sem a ajuda de aparelhos. O segundo boletim médico, divulgado nesta quinta-feira (17), não apontou mudança no quadro de saúde de Zagallo. Internado na terça-feira (15) para tratar uma infecção urinária, o Velho Lobo segue estável, lúcido,e respirando sem a ajuda de aparelhos.

Também não há uma previsão para Zagallo receber alta do Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio.



Zagallo está sob os cuidados da médica Márcia Ladeira, que o acompanha há 20 anos. Essa é a segunda internação do ex-treinador em pouco mais de um ano. Em julho de 2022, ele ficou na unidade semi-intensiva por causa de uma infecção respiratória, que foi controlada.



No dia 9 de agosto, Mário Jorge Lobo Zagallo, único tetracampeão da Copa do Mundo (como jogador, técnico e coordenador), completou 92 anos e comemorou com a família.