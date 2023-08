Uefa deixa Vini Jr de fora do top 10 dos melhores da temporada

Rio - A Uefa divulgou nesta quinta-feira (17) os três finalistas ao prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2022/23. Lionel Messi, ex-Paris Saint-Germain, e a dupla Erling Haaland e Kevin De Bruyne, do Manchester City, vão disputar o troféu da entidade europeia. O brasileiro Vini Jr foi esquecido e ficou de fora da lista dos dez melhores.

O vencedor será conhecido no dia 31 de agosto, no Fórum Grimaldi, em Mônaco, durante o sorteio da fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. Na última temporada, Messi viveu de altos e baixos no PSG, mas foi o grande destaque da conquista da Argentina na Copa do Mundo. Já Haaland e De Bruyne foram os astros do Manchester City, que foi campeão inglês e europeu.

Já o brasileiro Vini Jr foi esquecido da lista pela Uefa. Destaque do Real Madrid na última temporada, Vini fez 23 gols e 21 assistências, e levou a equipe à semifinal da Liga dos Campeões e ao vice do Campeonato Espanhol. Neymar também foi ignorado pela entidade. O novo astro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, perdeu praticamente metade da temporada por uma grave lesão no tornozelo.

Confira os 10 melhores:

1 - Lionel Messi - Argentina e Paris Saint-Germain (hoje no Inter Miami)

2 - Erling Haaland - Noruega e Manchester City

3 - Kevin De Bruyne - Bélgica e Manchester City

4 - lkay Gündoan - Alemanha e Manchester City (hoje no Barcelona)

5 - Rodri - Espanha e Manchester City

6 - Kylian Mbappé - França e Paris Saint-Germain

7 - Luka Modri - Croácia e Real Madrid

8 - Marcelo Brozovi - Croácia e Inter (hoje no Al-Nassr)

9 - Declan Rice - Inglaterra e West Ham (hoje no Arsenal)

10 - Alexis Mac Allister - Argentina e Brighton (hoje no Liverpool)