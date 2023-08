Militão e Courtois passam por cirurgias e só voltam a jogar no Real Madrid em 2024

Espanha - O goleiro belga Courtois e o zagueiro brasileiro Éder Militão foram submetidos a cirurgias nesta quinta-feira, em Madri, por causa das graves lesões de joelho e iniciam a recuperação na próxima semana. O tempo de recuperação será entre oito e dez meses e a volta ocorre somente em 2024. Provavelmente nem entram em campo na temporada que se encerra em maio.



Courtois machucou o joelho direito em um treino do Real Madrid. Saiu de campo chorando. Ele sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior. Já Militão sofreu a lesão na abertura da temporada, diante do Athletic Bilbao, fora de casa, no sábado, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro também rompeu o ligamento cruzado anterior, mas do joelho esquerdo.



Ambos foram operados pelo doutor Manuel Leyes, sob supervisão dos serviços médicos do Real Madrid e os procedimentos foram considerados "bem-sucedidos." Eçes ficaram alguns dias em repouso até iniciarem os trabalhos de fisioterapia.



A dupla se junta ao meia-atacante Arda Güler, um dos reforços para a temporada, que passou por cirurgia na segunda-feira por causa de uma lesão no menisco interno do joelho direito. A recuperação do jovem é mais curta, de aproximadamente dois meses



Por causa do longo tempo de recuperação de seu goleiro, o Real Madrid acertou a contratação do espanhol Kepa, do Chelsea, por empréstimo de um ano. Sem Militão, Carlo Ancelotti ficará com somente quatro zagueiros no elenco: Alaba, Rüdiger, Nacho e Vallejo. É possível que o clube merengue também contrate mais uma peça para a posição.