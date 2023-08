Conheça o Estádio Olímpico de Sydney, palco da decisão da Copa do Mundo Feminina 2023

Austrália - No próximo domingo, 20, às 7h (de Brasília), o Estádio Olímpico de Sydney receberá a grande final da Copa do Mundo Feminina 2023. Lá, Espanha e Inglaterra medirão forças em busca do inédito título do torneio. Por isso, abaixo, veja mais informações e conheça o palco da decisão:

HISTÓRIA

O estádio foi inaugurado em 1999 para a Olimpíada de Sydney, em 2000. Na época, ele sediou a cerimônia de abertura e a de encerramento dos Jogos.

O local também foi palco da final do futebol masculino, disputada entre Espanha e Camarões. A Fúria chegou a abrir 2 a 0 de vantagem no primeiro tempo, mas a seleção camaronesa se recuperou na etapa complementar e empatou a partida. Nos pênaltis, os Leões Indomáveis venceram por 5 a 3 e conquistaram a medalha de ouro.

Mesmo com o fim da Olímpiada, o estádio seguiu recebendo jogos marcantes. O local, por exemplo, foi palco do jogo da volta da repescagem para a Copa do Mundo de 2006 contra o Uruguai. A Austrália devolveu o 1 a 0 da partida de ida e venceu nos pênaltis por 4 a 2. Assim, voltou a uma Copa depois de 32 anos.

Já em 2015, a Austrália sagrou-se campeã da Copa da Ásia em uma final emocionante no Estádio Olímpico. Os Socceroos venciam a Coreia do Sul por 1 a 0 até os minutos finais do segundo tempo, quando sofreram o empate. Na prorrogação, Troisi marcou e garantiu o título da seleção australiana.

MULTIUSO

O estádio também se enquadrada dentro das chamadas "arenas multiuso". Ele recebe, por exemplo, jogos de times de rugby e de futebol australiano.

No local também já aconteceram shows de grandes nomes da música, como The Rolling Stones, U2, AC/DC, Adele, Justin Bieber, Harry Styles, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Bon Jovi, Foo Fighters e Taylor Swift.

HISTÓRIA NA COPA DO MUNDO FEMININA

No Mundial 2023, a primeira partida do Estádio Olímpico de Sydney foi a vitória por 1 a 0 da Austrália sobre a Irlanda. Estiveram presentes 75.784 pessoas - recorde de público para uma partida de futebol feminino no país.

Aliás, de acordo com a Fifa, este número se repetiu nos demais jogos que aconteceram no estádio. Abaixo, relembre quais foram:

Austrália 1x0 Irlanda

Austrália 2x0 Dinamarca

Inglaterra 2x0 Colômbia

Austrália 1x3 Inglaterra