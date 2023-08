Róger Guedes estreia no futebol do Catar e marca o gol da vitória do Al-Rayyan

Catar - Róger Guedes brilhou em sua estreia pelo Al-Rayyan. Nesta quinta-feira, 17, o atacante marcou o gol da vitória sobre o Al-Markhiya Sports Club por 1 a 0, em partida válida pela primeira rodada da Q-League, o campeonato nacional do Catar.

O tento foi marcado aos 30 minutos do primeiro tempo. Após um cruzamento na área, o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo tocou de cabeça para Róger Guedes, que se esticou todo para finalizar e balançar as redes da equipe adversária.

CARREIRA DO JOGADOR



Róger Guedes se profissionalizou no Criciúma e soma passagens por Palmeiras, Atlético-MG e Shandong Luneng, da China. Desde 2021 estava no Corinthians e era um dos destaques do time. Já no início deste mês, anunciou que estava de saída do Timão porque aceitou a proposta do clube do Catar.