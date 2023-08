São Paulo X Corinthians: novo ângulo traz dúvida sobre possível toque de mão no gol de Lucas Moura

São Paulo - Um ângulo disponibilizado pela TV oficial do São Paulo levantou dúvidas entre torcedores sobre um possível toque de mão de Lucas Moura no lance do gol do Tricolor Paulista na vitória sobre o Corinthians por 2 a 0, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Confira abaixo:

TV SPFC reproduziu o gol do Lucas Moura de um ângulo que ninguém viu.



E aí, na opinião de vocês foi com a mão?



: SPFC Playpic.twitter.com/xyaiiOhSCG — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 17, 2023

Vale lembrar que o gol foi validado dentro de campo. Posteriormente, o VAR reviu o lance e confirmou a marcação.

Com o tento, marcado aos 32 minutos da etapa inicial, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0 no Morumbi e garantiu vaga na decisão da Copa do Brasil. Isso porque, no jogo de ida, o Tricolor Paulista havia perdido por 2 a 1. Assim, levou a melhor no placar agregado com um triunfo de 3 a 2.

O adversário na final será o Flamengo, que despachou o Grêmio com duas vitórias: 2 a 0, em Porto Alegre (ida); e 1 a 0, no Rio de Janeiro (volta).

As duas equipes medirão forças pelo título da Copa do Brasil nos dias 17 e 24 de setembro (dois domingos). A ordem dos mandos será definida em sorteio.