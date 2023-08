Payet buscou opinião de jogadores de Flamengo e Botafogo: 'Retornos positivos sobre o Vasco'

Apresentado nesta sexta-feira (18) pelo Vasco, Payet revelou um pouco como foi o processo até aceitar a proposta. Após iniciar as negociações, o francês buscou vídeos sobre a torcida vascaína e como é o ambiente em jogos em São Januário. Mas também buscou informações sobre o clube com ex-companheiros que agora serão adversários.

Payet procurou Gerson , do Flamengo, e também Luis Henrique, do Botafogo. Os dois jogaram com o francês no Olympique de Marselha e foram importantes para ajudar na decisão de jogar no futebol brasileiro.

"Falei com Gerson pelo telefone, eu queria saber como ele vê o Brasil, para falar do Vasco. Passamos dois anos juntos, eu ficava ao lado dele no vestiário e o ajudei quando chegou à França. Foi difícil para ele no começo. Eu senti que ele podia me ajudar e reforçou que seria bom vir para cá. Falei com Luis Henrique, do Botafogo, e tive muitos retornos positivos sobre o Vasco", revelou.

O novo camisa 10 também vê semelhanças entre as torcidas do Vasco e do clube francês.



"Marselha e Vasco são times que enchem os estádios, é raro ver vazios. Essa emoção e peso da torcida fazem a diferença. Em relação à música, meu português ainda não permite entender, mas percebi que falavam meu nome, gostei e espero poder cantar com vocês em breve", disse.



Sem falar português, Payet também avisou que irá aprender o idioma: "Vou me esforçar para saber a língua, porque, para jogar, é importante e vou buscar aprender, sim".