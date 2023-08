Nova contratação do Napoli, ex-zagueiro do Flamengo cita ídolo do Fluminense como referência

Revelado na base do Flamengo, Natan foi apresentado como novo reforço do Napoli. O jogador, de 22 anos, foi comprado pelo clube italiano por 10 milhões de euros (R$ 54 milhões), junto ao Bragantino. O brasileiro aponto Thiago Silva, ex-jogador do Fluminense, e que atuou pelo Milan, em algumas temporadas, como referência.

"Um ídolo? Eu diria Thiago Silva, pela velocidade e garra. Essas são minhas principais características junto com a técnica e a cobertura", afirmou Natan.

O zagueiro, de 22 anos, também disse que deseja melhor o seu fundamento de cabeceio no Napoli. Em seus quatro anos de profissional, Natan fez quatro gols, sendo um no Flamengo e três pelo Bragantino.

"No ano passado não marquei tanto de cabeça, espero melhorar neste aspecto também este ano e tenho certeza que vou conseguir", disse o jovem brasileiro.

Revelado pelo Flamengo em 2020, Natan teve uma primeira temporada de destaque, sendo titular na campanha do título do Campeonato Brasileiro daquele ano. Em 2021, foi emprestado ao RB Bragantino e, no ano seguinte, foi comprado pelo clube paulista. Ao todo, o zagueiro 104 partidas pelo "Massa Bruta", com três gols marcados.