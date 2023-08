Paquetá fica fora de convocação e Diniz explica: 'Momento de preservar'

retirado de última hora da lista final, e o treinador interino explicou a decisão.

Entre as novidades na primeira convocação da seleção brasileira de Fernando Diniz, uma ausência chamou a atenção, a de Lucas Paquetá. Investigado pela federação inglesa por violar regras sobre apostas esportivas, o jogador do West Ham foie o treinador interino explicou a decisão.

"O que me protege na vida é a verdade. O Paquetá estava na lista, é um jogador que eu gosto muito. É um momento de preservar. Para ele resolver essas questões, deixar à vontade para resolver. A gente precisa de tempo para resolver essas questões. É um jogador que eu adoro, tenho as melhores impressões, embora nunca tenha trabalhado com ele.



De acordo com o jornal inglês "Daily Mail", Paquetá é investigado porque foram identificadas apostas em contas vinculadas a pessoas próximas a ele, em uma partida em que participou.



"É uma decisão minha. A CBF não tem interferência na decisão. Conversei com o presidente Edinaldo. Combinamos de não fazer nenhum julgamento. Estamos preservando o Paquetá para ele resolver com a maior tranquilidade possível. Não falo mais sobre o assunto", completou Diniz.



Por causa da investigação, Lucas Paquetá também viu ser congelada a negociação do Manchester City com o West Ham por sua contratação.





Veja os convocados de Diniz para a seleção brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City).





Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Olympique de Marselha).



Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense).



Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Joelinton (Newcastle), e Raphael Veiga (Palmeiras).



Atacantes: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Junior (Real Madrid).