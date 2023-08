Após perder Caicedo para o rival Chelsea, Liverpool anuncia volante japonês

Liverpool (ING) - Após perder a disputa com o Chelsea pela contratação de Moisés Caicedo, o Liverpool não ficou parado no mercado de transferências e anunciou a chegada do volante Wataru Endo, que era capitão do Stuttgart, da Alemanha. O jogador, de 30 anos, disputou duas Copas do Mundo pela seleção japonesa, em 2018 e 2022.

Wataru Endo custou 19 milhões de euros (R$ 102,8 milhões na cotação atual) e assinou até junho de 2027 com os Reds. O técnico Jürgen Klopp comentou sobre o acerto e indicou admiração pelo meia.

"Ele sempre esteve na minha lista, embora usualmente a gente não assine com jogadores nesta faixa de idade. Ele é, obviamente, um jogador de primeira prateleira e nós vamos nos divertir bastante com ele. Tenho certeza que poderá nos ajudar imediatamente, o que é ótimo porque a temporada já começou", disse Klopp.

O Liverpool buscava nomes para a posição após o ex-capitão Henderson se transferir para o Al-Ettifaq e o brasileiro Fabinho ir para o Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita. Alexis Mac Allister, ex-Brighton, e Dominik Szoboszlai, do RB Leipzig, também foram contratados.