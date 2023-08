Caio Henrique recebe primeira chance na Seleção e reencontrará Diniz após quatro anos

Rio - O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, realizou nesta sexta-feira (18) a sua primeira convocação como treinador interino da seleção brasileira. A lista contou com apenas duas novidades, sendo que uma delas é o lateral-esquerdo Caio Henrique. Em 2019, eles trabalharam juntos no Tricolor das Laranjeiras, quando ele foi transformado em lateral e iniciou um novo capítulo da carreira.

"Caio Henrique se destaca no Monaco. Já estava no radar (do técnico Tite) na última Copa do Mundo. Por isso foi convocado. Para mim é uma alegria ter participado na formação destes jogadores. É muito bom vê-los tão bem nos clubes onde estão", disse Fernando Diniz.

Caio Henrique iniciou a carreira na categoria de base do Santos e possuía passagem pela base da seleção brasileira. Ele foi cedo para a Europa para defender o Atlético de Madrid, da Espanha, mas não recebeu oportunidades com o técnico Diego Simeone e foi emprestado para o Paraná, Fluminense e Grêmio.

Foi no Fluminense em 2019 que a carreira de Caio Henrique teve uma reviravolta. Formado como meio-campista, o jogador se tornou um ala pela esquerda sob o comando do técnico Fernando Diniz, devido a forte concorrência no meio-campo tricolor da época. Desta forma, se descobriu como lateral.

Caio Henrique desejava permanecer no Fluminense, mas o clube não conseguiu renovar o empréstimo ou contratá-lo por conta das dificuldades financeiras. O jogador foi emprestado para o Grêmio em seu último ano de contrato com o Atlético de Madrid e, em 2020, foi negociado com o Monaco, da França.

No Monaco, Caio Henrique tem sido peça fundamental e um dos destaques da posição no Campeonato Francês. Na última temporada, foi um dos jogadores com mais assistências na competição. Ao todo, disputou 45 jogos, marcou um gol e deu 10 assistências, sendo nove delas no Campeonato Francês.

Caio Henrique já estava no radar da seleção brasileira desde o ano passado, mas não foi chamado para a Copa do Mundo e nem fez parte das duas listas do técnico Ramon Menezes neste ano. O jogador recebe a primeira oportunidade com a camisa amarelinha justamente com Fernando Diniz, o responsável por transformá-lo em lateral e mudar o rumo de sua carreira.