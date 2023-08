Baggio comenta pênalti perdido na Copa do Mundo de 1994: 'Algo que não se apaga'

Itália - Um dos maiores atletas da história do futebol italiano e mundial, Roberto Baggio teve sua carreira marcada pelo pênalti perdido na final da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil se consagrou tetracampeão mundial. Em entrevista à revista italiana "Sportweek", o ex-jogador respondeu se estaria em paz, após 29 anos do seu erro decisivo, e afirmou que conquistar a Copa era um desejo de infância.

"Paz é uma palavra forte. É algo que não se apaga. Ganhar a Copa era um sonho de criança, e terminou da única forma que eu nem imaginava. Não sabem quanto sonhei em disputar a final, fazer gol e vencer. E o trem do desejo passou ao contrário", contou o italiano.

Baggio também comentou se tirou algumas lições após a decisão de 1994 e afirmou que foi preciso erguer a cabeça e seguir em frente.

"Hoje diria sim. Hoje. Naquele dia e nos meses seguintes, quem me falasse que aquilo ensinou algo levaria um 'tomar no c...'. Você acusa o golpe, mas depois tem de decidir o que quer ser no futuro. Ou chora o resto da vida, ou levanta a cabeça e se refaz", finalizou.

Um dos grandes jogadores da história, Roberto Baggio atuou apenas no futebol italiano em sua gloriosa carreira. O atacante teve passagens por Lanerossi Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter de Milão e Brescia. Pela seleção de seu país, o ex-jogador disputou três Copas do Mundo (1990, 1994 e 1998) e marcou nove gols no total.