Neymar é recebido com flores na Arábia Saudita após viajar em avião de R$ 1 bilhão; veja fotos

Rio - Neymar desembarcou nesta sexta-feira (18) em Riade, na Arábia Saudita. O craque brasileiro viajou por sete horas no avião do príncipe Alwaleed bin Talal, avaliado em R$ 1 bilhão. O novo astro do futebol saudita foi recebido no aeroporto internacional Rei Khalid, na capital saudita, com flores e festa dos fãs.

No desembarque, Neymar distribuiu autógrafos e tirou fotos com os fãs sauditas. O jogador chamou a atenção por utilizar um cordão com crucifixo. O craque brasileiro será apresentado pelo Al-Hilal neste sábado (19), no estádio Rei Fahd, antes da partida contra o Al-Feiha.

Neymar viajou de Paris até Riade no avião do príncipe Alwaleed bin Talal. A alteza é membro da Casa Real da Arábia Saudita (Casa Saud). Alwaleed bin Talal, de 68 anos, é neto de Abdul Aziz Alsaud, o primeiro rei da era moderna do país. Ele também é sobrinho do Rei Fahd, que governou entre 1982 e 2005.

O príncipe Alwaleed bin Talal tem uma fortuna avaliada em US$ 77,6 bilhões. O avião que levou Neymar à Arábia Saudita é avaliado em R$ 1 bilhão e é considerado uma das aeronaves particulares mais luxuosas e estruturadas da atualidade. Ela comporta até 400 passagens e possui dois andares.

Neymar foi contratado pelo Al-Hilal por cerca de 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) junto ao Paris Saint-Germain. O craque brasileiro receberá 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) durante os dois anos de contrato, além de bônus por metas alcançadas e por premiações ou feitos individuais.

Maior contratação da história do futebol saudita, Neymar jogará ao lado de brasileiros como os atacantes Malcom e Michael. Ele será comandado pelo técnico português Jorge Jesus. O Al-Hilal enfrenta o Al-Feiha, neste sábado (19), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Saudita.