Sampaio Corrêa conquista a Série A2 e estará na Primeira Divisão do Carioca

O Campeonato Carioca de 2024 terá um estreante, o Sampaio Correa, que venceu o Olaria por 3 a 1 e conquistou a Série A2, a Segunda Divisão, neste sábado (19). Fundado em 2006, o clube de Saquarema chegou a disputar a fase preliminar de 2021, mas não se classificou para a competição naquele ano.



Após empate em 0 a 0 na Rua Bariri, na semana passada, o Sampaio Correa aproveitou o fator campo e conquistou o terceiro título de sua história (foi campeão da Terceira Divisão de 2009 e do Torneio do Interior de 2015).



Como foi a conquista do título



Pablo abriu o placar para o Sampaio Corrêa. Emerson empatou para o Olaria, mas Elias, de pênalti, colocou os donos da casa em vantagem novamente ainda no primeiro tempo.



Após o intervalo, Otávio ampliou para o Sampaio Corrêa e garantiu a vantagem no placar para o título inédito. No desespero, o Olaria tentou buscar o empate, mas não teve forças e amargará mais um ano na A2 do Carioca.