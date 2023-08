Técnico do West Ham elogia Lucas Paquetá: 'Não se escondeu'

"Acho que 65 mil pessoas se levantaram e aplaudiram durante todo o jogo por causa do que ele fez. Ele se dedicou, jogou tão bem quanto os outros. Mostrou caráter. Nunca se escondeu, continuou a procurar a bola. Seu desempenho foi muito bom, especialmente no segundo tempo", disse o comandante do West Ham, que preferiu não se aprofundar sobre a investigação da federação inglesa:

"Não saiu um grande peso de seus ombros, foi simplesmente uma ótima atuação dele. É um jogador muito bom. Não há nada mais que eu possa acrescentar".





Paquetá teve o nome envolvido nas apurações sobre possíveis apostas casadas de cartões amarelos que ele e Luiz Henrique, do Bétis, receberam, contra Aston Villa e Villareal, no dia 12 de março. O que chamou atenção é que contas foram criadas no dia do jogo e por pessoas próximas e com ligações com o jogador, além dos valores envolvidos.