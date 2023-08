Convocado por Diniz, Caio Henrique iguala marca de Neymar e Vini Jr

Rio - Com assistência de Caio Henrique, o Monaco venceu o Strasbourg por 3 a 0, neste último domingo (20), pela segunda rodada do Campeonato Francês. O lateral-esquerdo, que foi convocado recentemente pelo técnico Fernando Diniz para os próximos dois jogos da seleção brasileira, deu o seu primeiro passe para gol na temporada 2022/23 e igualou a marca dos craques Neymar e Vini Jr.

Caio Henrique deu passe para o centroavante Ben Yedder fechar o placar na vitória do Monaco sobre o Strasbourg. Foi a 22ª assistência do lateral-esquerdo no Campeonato Francês desde que chegou no Monaco na temporada 2020/21. Com isso, ele igualou Neymar e Vini Jr que também deram 22 ou mais assistências (em ligas) neste período. Nenhum brasileiro deu mais passes que eles nas cinco principais ligas europeias.

Neymar deu seis assistências nas temporadas 2020/21 e 2021/22 pelo Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. Já em 2022/23 o número subiu para 11. Por sua vez, Vini Jr deu cinco assistências em 2020/21, 13 na temporada seguinte e 10 na última. Em dois jogos na atual temporada, Vini marcou somente um gol, enquanto Neymar ainda não estreou pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.



Caio Henrique foi convocado por Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia, no dia 8, em Belém, e Peru, no dia 12, em Lima, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador, de 26 anos, terá sua primeira oportunidade com a camisa da seleção brasileira justamente com o treinador que o transformou em lateral durante sua passagem pelo Fluminense em 2019.