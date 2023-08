Campeão da Copa do Mundo do Catar com a Argentina acerta com clube da Premier League

Inglaterra - Campeão da Copa do Mundo de 2022, no Catar, pela seleção da Argentina, o lateral-direito Gonzalo Montiel, ex-Sevilla, está de novo clube. O defensor será o novo reforço do Nottingham Forest, da Inglaterra, clube esse que também conta com o volante Danilo, ex-Palmeiras. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Segundo o italiano, o clube inglês acertou com o Sevilla um empréstimo válido por uma temporada pelo defensor de 26 anos, que também contará com uma opção de compra de 11 milhões de euros (cerca de R$ 59,7 milhões) no final do contrato. Montiel viajará amanhã (22) para a Inglaterra para fazer exames e assinar vínculo com o Nottingham Forest.

Revelado pelo River Plate e jogador do Sevilla desde 2021, Montiel ficou conhecido por ser o autor do gol de pênalti que deu o título da Copa do Mundo de 2022 para a Argentina. Além disso, meses depois, o lateral argentino acertou outra penalidade que garantiu a vitória de um campeonato. Dessa vez pelo Sevilla, ele converteu a cobrança que deu o título da Liga Europa da última temporada, contra a Roma.

Na carreira, Montiel conquistou um Campeonato Argentino, três Copas da Argentina e uma Libertadores pelo River Plate, uma Liga Europa pelo Sevilla e uma Copa do Mundo e uma Copa América pela seleção de seu país.