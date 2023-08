Narrador leva filhos para conhecerem Zico no CFZ

Rio - O maior ídolo da história do Flamengo, Zico, recebeu o narrador esportivo João Guilherme e seus filhos na manhã desta segunda-feira (21), no Centro de Futebol Zico. O encontro aconteceu durante evento em que os fãs participam de um café descontraído com roda de conversas sobre histórias da carreira do ídolo.



Eternizado na memória dos torcedores rubro-negros pela narração dos gols do título da Copa Libertadores de 2019, João Guilherme não escondeu a emoção de ver seus filhos perto do Zico. “Os meus filhos não viram o Zico jogar, mas são muito fãs e o colocam como se fosse um jogador de hoje em dia, isso é muito legal”. Disse.



Ao se sentar próximo do ídolo, durante o evento, João Guilherme relembrou uma passagem interessante envolvendo o Zico. “Nesse momento é que vemos a grandeza de um ídolo. Quando você se aproxima do Zico, é uma emoção diferente. Cada vez é como se fosse a primeira vez. Eu me lembrei de quando eu estava começando minha carreira, ele parou, me deu atenção, e não é atoa que ele é o ídolo de todos os ídolos”. Concluiu João Guilherme.



Zico tem viajado o Brasil com sua palestra sobre liderança e uma vez a cada mês, recebe fãs em seu centro de futebol para um café onde compartilham histórias e curiosidades, muitas delas que marcaram a vida do torcedor rubro-negro.