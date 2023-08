CBF abre venda de ingressos para o duelo entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa

Pará - A CBF abriu a venda de ingressos para o jogo de estreia da Seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil recebe a Bolívia no Mangueirão, em Belém, no próximo dia 8 de setembro (uma sexta-feira), às 21h45 (de Brasília).

cbf.eleventickets.com. Confira, com detalhes, os valores: O preço das entradas giram em torno de R$ 200 a R$ 400 nos setores de arquibancada e nas cadeiras. Os bilhetes podem ser adquiridos pela internet por meio do site. Confira, com detalhes, os valores:

CAT-3 - Arquibancada lado A - Inteira: R$200 - Meia: R$100



CAT-2 - Arquibancada lado B - Inteira: R$300 - Meia: R$150



CAT-1 - Cadeira lado A - Inteira: R$400 - Meia: R$200



CAT-1 - Cadeira lado B - Inteira: R$400 - Meia: R$200



Camarote (Hospitalidade) Tetra* - R$ 1000



Camarote (Hospitalidade) Penta* - R$ 1250



Camarote (Hospitalidade) Hexa* - R$ 1600



* Inclui serviço de alimentação e bebidas



* Limite de compra: 3 ingressos por CPF