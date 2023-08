Com grupo definido, seleção brasileira de basquete chega em Jacarta para Copa do Mundo

Jacarta - A Seleção Brasileira de basquete chegou em Jacarta, na Indonésia, nesta terça-feira (22), e já com o grupo que disputará a Copa do Mundo definido.

Após série de amistosos de preparação, em Melbourne, na Austrália, e Shenzhen, na China, os comandados de Gustavo De Conti viraram a chave e ficam de olho na estreia da competição, no sábado (26), às 6h45 (de Brasília), contra o Irã. Nas partidas disputadas, foram três vitórias contra Sudão do Sul, Austrália e Venezuela, e duas derrotas, para Itália e Sérvia.

O Brasil está no Grupo G do Mundial ao lado de Irã, Espanha e Costa do Marfim. Na primeira fase, enfrenta os três rivais e os dois melhores avançam. Depois, uma nova chave será formada com os dois melhores do Grupo H, que tem França, Canadá, Letônia e Líbano. Quem passar, fará mais dois jogos contra adversários da outra chave e somando com os resultados da primeira fase. Os dois melhores avançam às quartas de final.

Confira os convocados para a Copa do Mundo de Basquete:

ARMADORES

Marcelo Huertas - Tenerife (ESP)

Yago Mateus - Estrela Vermelha (SRB)

Raul Neto - Fenerbahçe (TUR)



ALAS/ARMADORES

George de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Gran Canaria(ESP)



ALAS

Guilherme Santos - Golden State Warriors (EUA)

Leonardo Meindl - Tokyo (JPN)



ALAS/PIVÔS

Lucas Dias - SESI Franca

Bruno Caboclo - Venezia (ITA)

Tim Soares - Nagoya (JPN)



PIVÔS

Felipe dos Anjos - Andorra (ESP)

Cristiano Felício - Granada (ESP)