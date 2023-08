Antigo alvo do Vasco, meia colombiano acerta com clube da Rússia

Rússia - Antigo sonho do Vasco na última janela de transferências, o meia Jorge Carrascal, ex-CSKA Moscou, continuará no futebol russo. Segundo o jornalista Cesar Luis Merlo, o colombiano será jogador do Dínamo de Moscou, que desembolsará 6 milhões de euros (R$ 32,1 milhões), mais possíveis 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) em bônus 75% dos direitos econômicos do atleta. Ele assinará contrato até 2027.

Além do Vasco, outro clube do Brasil que também havia manifestado interesse em Carrascal foi o Athletico-PR. Revelado pelo Millionarios, da Colômbia, Carrascal ficou pouco tempo em seu país natal. Após apenas duas partidas no profissional, o meia foi vendido ao Sevilla. Porém, não teve sucesso em sua passagem na Espanha, sendo emprestado ao Karpaty, da Ucrânia, sendo posteriormente comprado pelo clube.

Em 2020, o colombiano foi emprestado ao River Plate. Ao todo, Carrascal disputou 81 jogos pelos tetracampeões da Libertadores, marcou nove gols e deu seis assistências. Ele acabou sendo comprado posteriormente pelo clube argentino.

Essa boa passagem pelo futebol argentino chamou novamente a atenção da Europa. O jogador foi negociado ao CSKA. Na Rússia, ele atuou por duas temporadas e conquistou uma Taça da Rússia, na última temporada.