Copa do Mundo: jogadora suíça ganhou 1,2 milhão de seguidores

A Suíça foi eliminada nas oitavas de final pela campeã Espanha, mas uma jogadora em especial teve muito a comemorar com a Copa do Mundo Feminina. Fenômeno nas redes sociais, Alisha Lehmann ganhou 1,2 milhão de seguidores no Instagram durante o torneio, aponta o levantamento do site 'Apostagolos'.



O desempenho chama ainda mais a atenção porque a jogadora, que atua pelo Aston Villa, não era titular e só entrou em duas partidas da Copa do Mundo, contra Filipinas e Nova Zelândia, totalizando 39 minutos em campo.

Alisha Lehmann, entretanto, já era a jogadora de futebol mais seguida na rede social. Inclusive, ela possui quase 15 milhões de seguidores, mais do que o ex-tenista e compatriota Roger Federer, um dos maiores da história.



Brasileiras no Top-10 entre quem mais ganhou seguidores



O desempenho de Alisha Lehmann foi tão impressionante que ela possui mais do que o dobro de Sam Kerr, a segunda que ganhou mais seguidores: 450,9 mil. Logo depois vem duas brasileiras.

Ary Borges viu seu Instagram aumentar em 357,8 mil após marcar três gol na estreia, contra o Panamá. E a Rainha Marta teve mais 309,3 mil.



Apenas uma campeã mundial figura no Top-10: Olga Carmona, com 206,5 mil seguidores a mais, no sexto lugar.