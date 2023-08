Investigação envolvendo Paquetá envolve partida realizada neste mês

Inglaterra - A investigação sobre a suposta participação de Lucas Paquetá em esquemas de manipulação de resultados envolve uma partida deste mês. De acordo com informações do jornal "Daily Mail", a FA (Federação de Futebol da Inglaterra) suspeita que houve combinação para o brasileiro receber um cartão no jogo de estreia do Campeonato Inglês, contra o Bournemouth, no último dia 12.

Além dessa partida, a investigação observa dois outros jogos do West Ham contra Aston Villa e Leeds, em maio e março, válidos pela temporada passada. Nestas ocasiões e na partida contra o Bournemouth, Paquetá receber cartão amarelo por entradas duras. O monitoramento da FA notou uma grande quantidade de movimentação em apostas realizadas na Ilha de Paquetá, região do Rio, em que o jogador nasceu e que originou o seu apelido.

A investigação envolvendo Lucas Paquetá fez o ex-jogador do Flamengo não ser convocado por Fernando Diniz para os primeiros compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias. Além disso, o Manchester City desistiu da contratação do meia, que acabou continuando no West Ham.