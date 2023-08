CBF altera palco de decisão na Série D sem comunicar, e Portuguesa-RJ entra com ação no STJD

Rio - Perto de conquistar vaga na Série C do Brasileirão, a Portuguesa-RJ vive imbróglio com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade marcou o duelo de volta pelas quartas de final da Série D para o Raulino de Oliveira sem comunicar o clube, que, por sua vez, entrou com um mandato de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para obter uma liminar que garanta a realização do jogo no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

De acordo com o regulamento da Série D, os confrontos decisivos - este já valendo vaga na terceira divisão nacional - precisam ser disputados em locais com capacidade mínima para 4 mil torcedores, algo que a Portuguesa consegue entregar. A reportagem do O Dia conseguiu trechos dos laudos técnicos de segurança do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com capacidade total e carga liberada para os eventos.

Laudo técnico do Corpo de Bombeiros sobre o Luso-Brasileiro Divulgação

Laudo da PMERJ quanto à capacidade liberada no Luso-Brasileiro Divulgação

Em 2022, na última temporada, quando chegou na mesma fase da Série D, a Portuguesa enfrentou o Amazonas FC no Luso-Brasileiro e quebrou um recorde dos últimos anos, colocando um público de 4.300 torcedores. Isso foi abordado pelo clube, em nota divulgada nesta quarta-feira (23).

"A Portuguesa lutou bastante ao longo de todo o campeonato justamente para ter o direito de decidir todos os jogos em seu estádio. Investimos em segurança, conforto e comodidade para os torcedores que comparecem ao estádio. Entregamos hoje um campo com gramado que, sem dúvidas, está entre os melhores de todo o Brasileirão Série D. A iluminação está dentro dos padrões e, inclusive, foi aprovada para um jogo do Brasileirão Série A entre Vasco da Gama e Cuiabá. E todos esses fatores corroboram para que este jogo tenha condições de ser realizado no Luso-Brasileiro", diz trecho do comunicado.

O jogo de ida contra o Caxias-RS, na Serra Gaúcha, está marcado para o próximo domingo (27), às 17h30. Já o da volta, inicialmente confirmado para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a 124 km, para o dia 3/9, às 15h. A Portuguesa pretende garantir a liminar na Justiça Desportiva para, junto à CBF, alterar a praça do jogo e iniciar comercialização de ingressos.

"Por fim, em busca de garantir seus direitos, embora acredite que a Confederação Brasileira de Futebol vai rever este erro cometido no lançamento da tabela da Série D, a Associação Atlética Portuguesa entrou com um mandato de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para obter uma liminar que garanta a realização do jogo em seu estádio, já que cumpre os pré-requisitos estabelecidos pelo Regulamento Geral e Específico da competição", diz o ultimo parágrafo da nota.