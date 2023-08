Karim Benzema é preterido por brasileiro, e vive primeira crise no futebol saudita, afirma jornal

Arábia Saudita - Um dos principais reforços do Al-Ittihad para a atual temporada, o atacante Karim Benzema, de 35 anos, está vivendo uma situação complicada no futebol saudita. De acordo com o jornal "Al-Sharq Al-Awsat", o francês estaria incomodado com o fato de não ser o capitão da equipe árabe. Romarinho, ex-jogador do Corinthians, ocupa esse posto.

O técnico Nuno Espírito Santo ainda teria dito a Benzema que ele não se encaixa em seu estilo de jogo e que não pediu sua contratação. Revoltado, o ídolo do Real Madrid conversou com dirigentes do Al-Ittihad, e se queixou de uma suposta falta de profissionalismo do técnico.

Benzema chegou ao time saudita neste começo de temporada. Ele recebe um salário anual de 100 milhões de euros (R$ 531 milhões). Até o momento, o atacante entrou em campo em seis jogos, fez três gols e deu duas assistências.

Nuno Espírito Santo é técnico do Al-Ittihad desde julho de 2022 e comandou o time ao título do Campeonato Saudita na temporada passada. Romarinho, de 32 anos, atua na equipe há três temporadas.