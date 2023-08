Manchester City faz proposta por meia brasileiro que defende seleção portuguesa

teve uma grave lesão muscular e deve ficar fora dos gramados por tempo indeterminado. Por conta da ausência de um dos principais jogadores do elenco, o Manchester City busca um substituto na Premier League. Trata-se do luso-brasileiro Matheus Nunes, de 24 anos, que pertence ao Wolverhampton. A informação é do portal "The Athletic". Inglaterra - O meia Kevin De Bruyne. Por conta da ausência de um dos principais jogadores do elenco, o Manchester City busca um substituto na Premier League. Trata-se do luso-brasileiro Matheus Nunes, de 24 anos, que pertence ao Wolverhampton. A informação é do portal "The Athletic".

O atual campeão europeu já iniciou as conversas pelo jogador e a expectativa é que o clube consiga fechar o negócio antes da data de encerramento da janela de transferências, no dia 1º de setembro. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o City ofereceu 50 milhões de euros (por volta de R$ 264 milhões) pela compra do atleta.

Com duas derrotas nos dois primeiros jogos da Premier League, o Wolverhampton não quer se desfazer de nenhum jogador. Por sua vez, Matheus Nunes já decidiu que quer se transferir, mas ainda não obteve resposta do seu clube.

Nascido no Rio de Janeiro, Matheus Nunes foi muito jovem para Portugal, onde construiu toda sua carreira como jogador. Apesar de ser brasileiro, o meia optou por defender a seleção portuguesa. Em 2021, o atleta chegou a ser chamado por Tite, mas recusou o convite para defender a Canarinho.