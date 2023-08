Chefe da Ferrari é contra mudança do resultado de 2008: 'Seria estranho'

Rio - A temporada de 2008 voltou a repercutir nos bastidores da Fórmula 1 após o ex-chefe da categoria Bernie Ecclestone declarar que tinha ciência da manipulação da Renault na etapa de Singapura e que ignorou para evitar um escândalo. O brasileiro Felipe Massa entrou na Justiça para reivindicar o título, mas o processo ainda parece ter muitos capítulos pela frente.

A decisão de Felipe Massa não foi bem recebida pelo atual chefe da Ferrari. Na época, o brasileiro pilotava pela escuderia italiana e foi vice-campeão por um ponto, mas teria conquistado o título se a Fórmula 1 tivesse anulado a corrida de Singapura. Frederic Vasseur afirmou "não ser grande fã" de mudanças de resultados e discorda da atitude de Massa.

"Certamente as circunstâncias foram excepcionais. De forma geral, não falando sobre Felipe (Massa), acho que também estamos tentando pressionar a FIA para saber o resultado daquele evento após a bandeira quadriculada. Eu não quero fazer muitos comentários, mas com certeza seria estranho. Não sou um grande fã de mudar o resultado de uma corrida 15 minutos depois da bandeirada", disse.

Em março, Bernie Ecclestone afirmou que tinha ciência da manipulação da Renault na etapa de Singapura. Na época, o brasileiro Nelson Piquet Jr bateu de forma proposital no muro da curva 14 do circuito de Marina Bay para beneficiar o companheiro Fernando Alonso, que ainda sonhava com o título. A entrada do carro de segurança aliado a um erro da Ferrari prejudicou Felipe Massa, que não pontuou.

"Decidimos não fazer nada. Queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo. Havia uma regra que dizia que a posição de um campeão mundial era intocável após a cerimônia de premiação da FIA. Hamilton recebeu a taça e tudo ficou bem. Mas tínhamos informações suficientes naquele momento para investigar. Segundo o regulamento, devíamos ter anulado a corrida em Singapura", disse Ecclestone.

"Hoje me solidarizo com (Felipe) Massa, sinto muito por ele. Ele ganhou a corrida em casa, em São Paulo, mas foi enganado e não levou o título que merecia. Hoje eu teria feito as coisas de outra forma. Por isso para mim, Michael Schumacher segue sendo o único campeão mundial recordista, mesmo que as estatísticas digam o contrário", completou Ecclestone, em entrevista concedida em março.

Singapuragate

O episódio do "Singapuragate" ocorreu na 15ª volta da etapa de Singapura, quando piloto brasileiro Nelson Piquet Jr recebeu uma ordem de Flavio Briatore, chefe da equipe Renault, para bater de propósito para forçar um safety car. O intuito era beneficiar o companheiro Fernando Alonso, que entrou duas voltas antes nos boxes e venceu a corrida.

Fernando Alonso largou em 15º lugar. Na época, o regulamento da F1 determinava que os boxes ficassem fechados durante o safety car. Com isso, todos os carros na frente de Alonso entraram nos boxes na volta seguinte após a saída do carro de segurança e, com isso, o espanhol assumiu a liderança. Massa, que disputava a liderança, caiu para 13º após uma falha da Ferrari no reabastecimento e não pontuou.

O caso foi investigado em meados de 2009, após a demissão de Nelson Piquet Jr. O piloto fez um acordo por delação premiada e não sofreu sanções esportivas, assim como Alonso. Já Briatore, Pat Symonds e a Renault sofreram punições. Entretanto, o resultado da corrida não foi alterado devido ao regulamento da Fórmula 1 e o título de 2008 permaneceu com Lewis Hamilton.