Sondado por clubes brasileiros, Alexis Sánchez acerta retorno para a Inter de Milão

Itália - Depois de uma temporada no Olympique de Marselha, o chileno Alexis Sánchez, de 34 anos, retornará para a Inter de Milão. De acordo com vários veículos italianos, o atacante passará por exames médicos para concretizar sua volta ao atual vice-campeão europeu.

Alexis foi sondado, e até recebeu propostas de alguns clubes do futebol brasileiro, mas a alta pedida salarial impediu que as negociações avançassem. O atacante chileno fez boa temporada no Olympique, marcando 18 gols em 44 partidas - foi titular em 41.

Fabrizio Romano, especialista em transferências, afirmou que Sánchez assinará um contrato curto nos próximos dias, e estava aguardando a oportunidade de retornar para a Inter enquanto seu futuro estava indefinido na reta final da janela de transferências.

Enquanto Sánchez irá para a Inter de Milão, Joaquín Correa vai defender o Olympique de Marselha. Sendo assim, o chileno volta ao clube que defendeu entre 2019 e 2022, por três temporadas, marcando 20 gols em 109 partidas.