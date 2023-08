Vini Jr deverá receber oferta para atuar no futebol saudita na próxima temporada

Rio - Nomes importantes do futebol mundial como Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané estão atuando na liga saudita nesta temporada, porém, o projeto do país asiático não deve parar por aí. De acordo com informações do jornalista italiano Rudy Galetti, mais investimentos deverão acontecer na próxima temporada, e o desejo seria pela contratação de Vini Jr, atacante do Real Madrid.

O planejamento já teria se iniciado, porque a sua contratação seria mais complicada que qualquer outra. Além de ser um jovem, de 23 anos, no auge da carreira, o contrato de Vini Jr com o Real Madrid vai até junho de 2027, e a sua multa está em torno de 1 bilhão de euros (R$ 5,2 bilhões na cotação atual).

O brasileiro já havia se destacado na temporada de 2021/2022, sendo o autor do gol do último título da Liga dos Campeões do Real Madrid, porém, teve números ainda melhores na última temporada europeia. Vini Jr atuou em 55 jogos, fazendo 23 gols e dando 21 assistências.