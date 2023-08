Time de Benzema pode oferecer R$ 527 milhões ao Liverpool por Salah

Rio - Nova equipe de estrelas do futebol mundial como Benzema, Kanté e Fabinho, o Al-Ittihad pode fechar a contratação de mais um astro. De acordo com informações do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", a equipe saudita estaria disposta a oferecer 100 milhões de euros (R$ 527 milhões) ao Liverpool para conseguir a contratação de Mohamed Salah.

Para seduzir o egípcio, o Al-Ittihad ofereceria 200 milhões de euros (R$ 1,05 bilhão) por três anos de contrato. Salah, de 31 anos, receberia 66 milhões de euros por temporada, vencimentos superiores ao de Lionel Messi no Inter Miami e entre os maiores do planeta.

No entanto, o Liverpool não teria qualquer interesse de negociar o jogador. Salah é um dos principais destaques do elenco comando por Kloop, e tem contrato com os Reds até junho de 2025.