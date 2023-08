Copa do Mundo de Basquete: veja datas e horários dos jogos do Brasil

A seleção brasileira de basquete estreia na Copa do Mundo 2023 neste sábado (26/08), às 6h45 (de Brasília), em Jacarta, na Indonesia Arena, contra o Irã. A Seleção comandada por Gustavo De Conti ( veja aqui a convocação ) está no Grupo G da competição, que tem também Espanha e Costa do Marfim.

Para conquistar a classificação, o Brasil precisa ficar entre os dois primeiros colocados da chave. A Copa do Mundo de Basquete será realizada em três países: Indonésia, Filipinas e Japão. Os times que avançarem formarão um novo grupo com os melhores entre França, Canadá, Letônia e Líbano.

No período de preparação, a Seleção realizou amistosos contra Sudão do Sul, Austrália e Venezuela, com 100% de aproveitamento em um torneio disputado em Melbourne, e perdeu para Itália e Sérvia já em Shenzhen, na China.

Para o Brasil, é importante ter um bom nível de competitividade no Mundial. Isso porque a competição serve também como classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e as duas melhores seleções das Américas ganharão a vaga. O torneio Pré-Olímpico, às vésperas do grande evento, é outra via.

Veja datas e horários do jogos do Brasil no Mundial de Basquete:

26/08, às 6h45 - Brasil x Irã

28/08, às 10h30 - Brasil x Espanha

30/08, às 6h45 - Brasil x Costa do Marfim