Salah aceita oferta para defender time de Benzema na Arábia Saudita

Rio - Mohamed Salah deve ser mais um astro do futebol europeu a migrar para a Arábia Saudita. De acordo com a "BeIN Sports", principal rede de TV do Oriente Médio, o atacante do Liverpool aceitou a proposta para defender o Al-Ittihad, clube do atacante Karim Benzema e dos volantes Fabinho e Kanté.

Para seduzir o egípcio, o Al-Ittihad ofereceu 200 milhões de euros (R$ 1,05 bilhão) por três anos de contrato. Salah, de 31 anos, receberia 66 milhões de euros por temporada, vencimentos superiores aos de Lionel Messi no Inter Miami e entre os maiores do planeta.

Agora, o negócio depende apenas do aval do Liverpool para ser sacramentado. Segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", os árabes estão dispostos a desembolsar até 100 milhões de euros (R$ 527 milhões) para convencer o clube inglês pela liberação.

No entanto, o Liverpool não teria qualquer interesse de negociar o jogador. Salah é um dos principais destaques do elenco comando por Kloop, e tem contrato com os Reds até junho de 2025.